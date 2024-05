Jovem é atropelada por carro enquanto atravessava faixa de pedestre no Centro de Brusque

Uma jovem de 22 anos foi atropelada por um carro enquanto atravessa a faixa de pedestre no Centro de Brusque nesta terça-feira, 21. O acidente aconteceu por volta das 14h na rua do Centenário.

Segundo apurado pela reportagem no local, ela estava atravessando a faixa no mesmo momento em que o carro transitava na via.

O motorista do carro, um HB20, era um homem de 65 anos. Ele relatou que houve uma indecisão no momento da travessia, onde ambos acabaram atravessando na mesma hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou apoio à ocorrência. A jovem teve a perna enfaixada e imobilizada em uma maca rígida. Enquanto era imobilizada, a jovem gritava com dores. Ela também apresentava ferimentos no braço e no rosto e foi levada para o hospital.

*Colaborou: Vitor Souza

Leia também:

1. Funcionários apagam incêndio em empresa têxtil no Zantão, em Brusque

2. Brusque registra crescimento no saldo de empregos no primeiro trimestre de 2024

3. Zagueiro brusquense é campeão do Chipre com o Apoel

4. Após saída de pista, carro cai em rio e mobiliza bombeiros em Vidal Ramos

5. Quina 6445 e Lotofácil 3108: veja números sorteados nesta segunda-feira

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: