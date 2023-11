Jovem é baleado ao tentar comprar drogas em Joinville

Um jovem, de 23 anos, foi alvejado com disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio na noite deste domingo, 5. A Polícia Militar prendeu suspeitos e apreendeu um revólver que pode ter sido usado no crime. O caso aconteceu no bairro Cubatão.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada por volta das 21h, na estrada João de Souza Mello e Alvim. Nesta mesma rua, um homem foi encontrado morto neste sábado, 4.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, com dois disparos na região do tórax, um de raspão na perna e outro de raspão no queixo. O jovem tem passagens policiais por tráfico de drogas.

Relato da vítima

O homem relatou ser usuário de drogas e foi até o local, conhecido como “Beco do Kikito”, para comprar drogas. No local, dois homens renderam ele e o arrastaram até uma ponte de arama.

Um dos homens portava um revólver e efetuou sete disparos contra a vítima. O jovem ainda informou que eles estavam em uma casa verde de madeira próximo ao beco. Conforme a PM, o local é conhecido por ser dominado por uma facção criminosa.

O homem foi conduzido ao Hospital São José para avaliação do seu quadro clínico. Um policial civil da Delegacia de Homicídios foi ao hospital conversar com a vítima.

Prisão dos suspeitos

Os policiais isolaram o local do crime, porém não encontraram vestígios de munições. Posteriormente, eles foram ao local informado pela vítima e encontraram a casa citada.

Quando os policiais chegaram, um homem correu para dentro da casa. Ainda na casa, um homem jogou um objeto pela janela dos fundos em um terreno baldio. No terreno, a PM encontrou um revólver calibre .32, que possivelmente é a arma do crime.

Após a detenção dos três homens que estavam na casa, a PM enviou fotos dos suspeitos para o policial civil que estava com a vítima no hospital. O homem confirmou que dois dos detidos eram os autores do crime.

Os dois homens envolvidos no crime, de 22 e 21 anos, já têm passagens policiais por tentativa de homicídio.

Na casa, os policiais ainda encontraram duas porções de substância semelhante à maconha. O terceiro homem detido, de 22 anos, afirmou que era para consumo próprio.

Diante dos fatos, os três homens foram conduzidos para a Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

