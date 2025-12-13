Jovem é conduzido à delegacia após furtar motocicleta de vizinho em Brusque

Uma motocicleta Honda CG 160, de cor vermelha, foi furtada durante a madrugada deste sábado, 13, no bairro Limeira, em Brusque, e recuperada horas depois com apoio de moradores e da Polícia Militar. O caso (encontro da moto) foi registrado por volta das 10h10.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, um homem de 41 anos, proprietário do veículo, acionou a corporação após perceber que a motocicleta não estava mais na vaga da garagem do condomínio ao sair para trabalhar.

Ao verificar as câmeras de segurança, ele constatou que um homem furtou o veículo por volta das 3h.

As imagens também mostram que, algum tempo depois, o suspeito retornou ao local a pé, apresentando ferimentos no rosto e em uma das mãos.

Com base nas gravações, os policiais identificaram o autor como um jovem de 20 anos, morador do mesmo condomínio.

Localizado em sua residência, o suspeito apresentava lesões no queixo, na mão direita, no pé direito e na perna direita. Questionado, ele confessou o furto e afirmou que pretendia ir até o município de São João Batista.

Durante o trajeto, segundo relatou, perdeu o controle da motocicleta por estar embriagado, colidiu contra um barranco e caiu em uma área de vegetação às margens da via.

O homem informou ainda que deixou o local a pé e retornou para casa, abandonando a motocicleta. Posteriormente, ele indicou à guarnição o ponto onde ocorreu a queda. No local, os policiais encontraram pertences espalhados pelo chão.

Desfecho

Ainda pela manhã, populares localizaram a motocicleta caída na ponta de um barranco e avisaram a Polícia Militar ao avistarem uma viatura.

Antes de ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, o suspeito foi levado ao hospital para avaliação médica.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

