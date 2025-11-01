Jovem é detido em Itajaí com carro roubado e diz ter comprado veículo em Brusque
Boletim de ocorrência registrado em Salvador (BA) constata infrações de trânsito em ambos os municípios
Boletim de ocorrência registrado em Salvador (BA) constata infrações de trânsito em ambos os municípios
Um jovem foi detido em Itajaí com um carro roubado na tarde de sexta-feira, 31, e afirmou ter comprado o veículo em Brusque. Há um boletim de ocorrência registrado em Salvador (BA), no qual o proprietário do veículo original relatava o recebimento de infrações de trânsito em Brusque e Itajaí, reforçando suspeita de clonagem.
A abordagem foi realizada pela equipe de Motopatrulhamento Tático (Rocam) na rua Agenor Generoso de Mello, no bairro Espinheiros.
A equipe possuía informações de inteligência sobre um carro que estaria circulando no município com sinais de adulteração. Durante o patrulhamento, o veículo foi visualizado e abordado.
No interior estavam o homem de 23 anos e sua companheira. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria veicular, os policiais constataram que as numerações dos vidros estavam adulteradas, enquanto os números do chassi e do motor correspondiam a um veículo com registro de roubo ocorrido em 2022, em Salvador.
O condutor informou ter adquirido o automóvel em uma loja de Brusque, após negociação pela internet. Ele relatou que realizou a troca de seu veículo e complementou o valor em dinheiro.
O homem foi conduzido à Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí, juntamente com o veículo apreendido, para os procedimentos legais cabíveis. O carro foi deixado nas dependências internas do pátio da CPP, sob responsabilidade da Polícia Civil.