Jovem é detido em Itajaí com carro roubado e diz ter comprado veículo em Brusque

Um jovem foi detido em Itajaí com um carro roubado na tarde de sexta-feira, 31, e afirmou ter comprado o veículo em Brusque. Há um boletim de ocorrência registrado em Salvador (BA), no qual o proprietário do veículo original relatava o recebimento de infrações de trânsito em Brusque e Itajaí, reforçando suspeita de clonagem.

A abordagem foi realizada pela equipe de Motopatrulhamento Tático (Rocam) na rua Agenor Generoso de Mello, no bairro Espinheiros.

A equipe possuía informações de inteligência sobre um carro que estaria circulando no município com sinais de adulteração. Durante o patrulhamento, o veículo foi visualizado e abordado.

No interior estavam o homem de 23 anos e sua companheira. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em vistoria veicular, os policiais constataram que as numerações dos vidros estavam adulteradas, enquanto os números do chassi e do motor correspondiam a um veículo com registro de roubo ocorrido em 2022, em Salvador.

O condutor informou ter adquirido o automóvel em uma loja de Brusque, após negociação pela internet. Ele relatou que realizou a troca de seu veículo e complementou o valor em dinheiro.

O homem foi conduzido à Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí, juntamente com o veículo apreendido, para os procedimentos legais cabíveis. O carro foi deixado nas dependências internas do pátio da CPP, sob responsabilidade da Polícia Civil.