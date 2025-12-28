Jovem é detido por tráfico de drogas no Azambuja, em Brusque

Um jovem de 21 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Azambuja, em Brusque, na noite deste sábado, 27. Ao notar a aproximação de policiais, tentou se livrar das drogas, mas mesmo assim acabou detido.

Os PMs encontraram o pacote de drogas que o jovem tentou se desfazer. Nele, havia 15 pedras de uma substância que parecia ser crack. Ele confessou o crime.

Na residência dele, foram apreendidos também 23 gramas de maconha, dez pedras de crack, dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Ele foi encaminhado à delegacia.

Mais um caso

Uma outra ocorrência de tráfico de drogas foi registrada em Brusque durante a madrugada. A PM abordou um veículo que transitava em alta velocidade com três ocupantes, de 20, 31 e 32 anos.

Nada foi encontrado durante busca pessoal. Porém, a polícia localizou 30 gramas de cocaína, dinheiro, balança e um celular no carro. Os materiais foram apreendidos, e os jovens, conduzidos à delegacia.

