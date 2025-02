Jovem é encaminhada ao hospital após ser agredida pelo ex-companheiro no Santa Terezinha

Uma jovem de 18 anos foi levada ao hospital após ser agredida pelo ex-companheiro na noite desta terça-feira, 11, no Santa Terezinha.

Segundo a PM, a mulher foi agredida pelo homem após ele tomar remédios e ficar muito agressivo. Ela foi atingida por chutes e socos. A vítima conseguiu pedir ajuda a conhecidos.

Os bombeiros a atenderam na delegacia da Polícia Civil que fica na rua do Convento, no Centro.

Ela apresentava hematoma e lesões no rosto e cabeça e relatava dor no abdômen e na região da lombar. Junto dela, estava o filho de 1 ano, que foi junto com a mãe ao hospital.

De acordo com a Polícia Civil, não foi possível realizar a prisão em flagrante, visto que restou apenas a versão contraditória entre o casal. Ainda na delegacia, a vítima informou que não tinha interesse que ele permanecesse preso.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPcami) para instauração de inquérito e identificação das testemunhas e demais diligências para esclarecimento dos fatos.

