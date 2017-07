Jovem é flagrado com ecstasy e LSD no Centro de Brusque

Uma guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar de Brusque prendeu na tarde desta terça-feira, 11, Deyvidi Correa de Oliveira Junior, 18 anos, em posse de drogas sintéticas. A prisão aconteceu durante rondas nas proximidades do parque Leopoldo Moritz, no Centro, e com ele foram encontrados 80 comprimidos de ecstasy e 75 pontos de LSD.

De acordo com o policial do PPT que atendeu a ocorrência, a PM já tinha informações anônimas de que o jovem vendia drogas sintéticas em Brusque. As vendas ocorriam por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp e a entrega das drogas era feita com uma moto CB300 vermelha.

Na tarde desta terça-feira, o PPT fazia rondas nas proximidades do parque Leopoldo Moritz, quando avistou a moto subindo em direção ao parque. Os policiais fizeram a abordagem e perceberam que o jovem jogou uma embalagem que continha vários comprimidos de droga sintética no chão.

Com isso, os policiais também foram até a casa do jovem e encontraram mais alguns pontos de drogas. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à delegacia de Brusque.