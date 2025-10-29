Jovem é levada ao hospital após bater em carro estacionado, em Guabiruba

Uma jovem de 21 anos foi levada ao hospital após bater na traseira de um carro estacionado na noite desta terça-feira, 28, no bairro São Pedro, em Guabiruba. O acidente aconteceu na rua São Pedro, por volta de 23h40.

Ela dirigia um Celta e colidiu contra um Nissan Kicks. A motorista foi encontrada ainda dentro do carro e relatava dores na região frontal no crânio. A jovem foi retirada do carro com auxílio de maca e colar cervical e conduzida ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

A Polícia Militar de Guabiruba também foi acionada e esteve no local.