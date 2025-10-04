Jovem é mantida como refém durante sete horas em Joinville

Uma mulher foi feita refém durante a manhã deste sábado, 4, no bairro Paranaguamirim, em Joinville. Ela foi libertada após cerca de sete horas. O autor foi detido pelos policiais.

A operação foi concluída por volta das 13h após o autor se render durante a negociação com agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele foi preso e levado para a Central de Polícia. Informações não oficiais são de que o autor teria utilizado uma faca para manter a jovem como refém.

Conforme a Polícia Militar, logo que foi resgatada, a vítima recebeu atendimento médico, mas não apresentava ferimentos. Ela tem cerca de 20 anos.

Em entrevista à NDTV, a irmã da vítima relatou que recebeu um pedido de ajuda da jovem durante a madrugada. “Eu não sabia o que fazer, então chamei a polícia”.

Mais informações sobre a ocorrência não foram divulgadas.

