Jovem e menor de idade usam drogas e são vistos por policiais da janela de casa no Limeira Alta

Um jovem de 24 anos e uma menor de idade foram flagrados por policiais militares consumindo drogas em Brusque. Eles foram vistos da janela da residência, no bairro Limeira Alta, nesta quinta-feira, 1º.

Os PMs viram ainda um revólver em cima da mesa. Durante abordagem, foram encontrados crack e maconha, uma balança de precisão e materiais suspeitos de uso em outros crimes. O jovem e a menor de idade, cujo idade não foi divulgada, foram levados à delegacia.

