Jovem é presa após deixar cão trancado em carro no Centro de Brusque

Uma jovem de 24 anos foi presa por maus tratos a animal após deixar seu cachorro preso dentro de um veículo no Centro de Brusque. O caso aconteceu por volta de 11h40, neste sábado, 11.

Policiais militares acompanhavam um evento na praça Barão de Schneeburg quando foram informados por pessoas que estavam no local que o cão estava preso dentro de um carro.

Os agentes tentaram contato com a proprietária e aguardaram uma hora até quebrar o vidro do veículo para retirada do cão. O animal foi encaminhado ao setor de bem-estar animal da Prefeitura de Brusque.

Enquanto eram feito os procedimentos, a proprietária do carro chegou ao local. Ela foi autuada em flagrante e conduzida até a delegacia de Polícia Civil.

