Jovem é preso após acertar soco no rosto da namorada, em Brusque

Ele alega que revidou as agressões

Jovem é preso após acertar soco no rosto da namorada, em Brusque

Ele alega que revidou as agressões

Comente

Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada deste domingo, 16, por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha no bairro Azambuja, em Brusque.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h. Segundo o relato, ele acertou a namorada com um soco no rosto.

Ele alega que apenas revidou, pois primeiramente foi atingido com um tapa no rosto, desferido por ela. Diante dos relatos, o casal foi conduzido à delegacia .

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo