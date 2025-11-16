Jovem é preso após acertar soco no rosto da namorada, em Brusque
Ele alega que revidou as agressões
Ele alega que revidou as agressões
Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada deste domingo, 16, por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha no bairro Azambuja, em Brusque.
A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h. Segundo o relato, ele acertou a namorada com um soco no rosto.
Ele alega que apenas revidou, pois primeiramente foi atingido com um tapa no rosto, desferido por ela. Diante dos relatos, o casal foi conduzido à delegacia .