Jovem é preso após denúncia de entrega de drogas em Brusque
Abordagem aconteceu no Santa Rita
Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo, 28, no Santa Rita, em Brusque. A abordagem da Polícia Militar aconteceu pouco antes das 19h.
A PM recebeu uma denúncia informando que um Corsa realizaria uma entrega de entorpecentes no bairro. Munida dessa informação, a equipe intensificou as rondas no local e realizou a abordagem do veículo.
Dois jovens estavam no carro. Em revista pessoal no motorista, foram localizados R$ 127 em espécie e dois aparelhos telefônicos. Dentro do volante do veículo, foram localizados 36 gramas de substância análoga à cocaína, fracionada em seis porções, duas porções de substância análoga ao crack, totalizando 10 gramas, e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 8 gramas.
O autor confessou a venda do entorpecente. Em sua casa durante as buscas, foram localizados 400 g de substância análoga à cocaína, 1,4 kg de substância análoga à maconha, 25 g de substância análoga ao crack, duas balanças de precisão, dois comunicadores, uma arma falsa e R$ 450 em espécie.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.