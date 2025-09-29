Jovem é preso após denúncia de entrega de drogas em Brusque

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo, 28, no Santa Rita, em Brusque. A abordagem da Polícia Militar aconteceu pouco antes das 19h.

A PM recebeu uma denúncia informando que um Corsa realizaria uma entrega de entorpecentes no bairro. Munida dessa informação, a equipe intensificou as rondas no local e realizou a abordagem do veículo.

Dois jovens estavam no carro. Em revista pessoal no motorista, foram localizados R$ 127 em espécie e dois aparelhos telefônicos. Dentro do volante do veículo, foram localizados 36 gramas de substância análoga à cocaína, fracionada em seis porções, duas porções de substância análoga ao crack, totalizando 10 gramas, e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 8 gramas.

O autor confessou a venda do entorpecente. Em sua casa durante as buscas, foram localizados 400 g de substância análoga à cocaína, 1,4 kg de substância análoga à maconha, 25 g de substância análoga ao crack, duas balanças de precisão, dois comunicadores, uma arma falsa e R$ 450 em espécie.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.