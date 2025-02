Jovem é preso em Indaial por pornografia infantil após invadir armazenamento de adolescentes na internet

Na tarde desta quarta-feira, 26, um jovem de 21 anos foi preso pela prática de pornografia infantil, no bairro Tapajós, em Indaial. A prisão foi realizada pela Polícia Civil.

De acordo com a investigação, o crime foi cometido pela internet. O suspeito teria invadido a pasta de armazenamento (nuvem) de uma das adolescentes e teria conseguido acesso a algumas fotos íntimas delas. A partir dessas fotos, o criminoso começou a constrangê-las a produzir mais vídeos íntimos para ele, sob ameaças de divulgar as fotos que já tinha conseguido acessar.

A investigação começou após o pai das duas vítimas adolescentes procurar a delegacia. Conforme a Polícia Civil, o suspeito trabalhava com consertos de celulares e possuía habilidades avançadas em informática. “Curiosamente, ele já tinha sido alvo de denúncias similares quando ainda era adolescente”, ressaltou a polícia.

Pornografia infantil

A partir da conclusão do inquérito policial, o Delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do investigado. Contudo, o investigado conseguiu fugir, tendo sido monitorado, localizado e preso nesta quarta-feira pela prática do crime previsto no art. 240, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena é de reclusão, de quatro a oito anos, e multa.

O delegado Filipe traz o caso como um alerta para pais e responsáveis sobre os perigos do ambiente digital: “É fundamental monitorar as atividades online de crianças e adolescentes e orientá-los sobre segurança na internet”.

