Jovem fica encarcerado após capotar carro em Guabiruba

Um jovem de 23 anos ficou encarcerado no carro após capotar na noite desta terça-feira, 16, no bairro Imigrantes, em Guabiruba. O acidente aconteceu por volta de 20h na rua Vicente Scharf.

O carro, um Fiat Uno, ficou preso de forma lateral entre uma casa e um barranco após cair de cerca de uma altura de dois metros.

O motorista do veículo foi encontrado pelos bombeiros sentado sobre o vidro da porta esquerda dianteira. Ele sofreu lesões nas costas, patela, cotovelo, trapézio e pé, mas sem suspeita de fraturas.

Os bombeiros alcançaram o motorista pelo porta-malas e conseguiram retirá-lo do veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para atendimento médico. A Polícia Militar também esteve no local.