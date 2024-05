Jovem fica ferida após acidente entre carro e moto no Centro de Brusque

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado no Centro de Brusque, na manhã desta sexta-feira, 31. O fato ocorreu por volta das 11h17. Uma mulher sofreu ferimentos e foi diagnosticada com suspeita de fratura no braço.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram no local, a vítima, de 20 anos, condutora da motocicleta Biz, foi encontrada sentada na via, ela estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações e a suspeita de fratura. A jovem foi atendida e levada para o Hospital Azambuja.

Já o segundo veículo, Prisma, com placas de Brusque, era conduzido por um homem de 30 anos, que não sofreu ferimentos.

A dinâmica do acidente não foi divulgada, assim como a identidade dos envolvidos.

