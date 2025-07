Jovem fica ferida após acidente entre patinete elétrico e picape em Brusque

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após um acidente entre um patinete elétrico e uma picape em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 9. A colisão ocorreu no cruzamento das avenidas Primeiro de Maio, Lauro Muller e Getúlio Vargas.

Conforme apurado pela reportagem no local com a Polícia Militar, a jovem conduzia o patinete elétrico. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levada ao hospital. O condutor da caminhonete, um homem de 71 anos, não se feriu.

Segundo a corporação, a picape seguia pela avenida Primeiro de Maio em direção ao Centro. O sinal estaria aberto para ele e, ao passar pelo cruzamento, a jovem, que vinha da avenida Getúlio Vargas em direção à Lauro Muller, colidiu contra o veículo.

O acidente chegou a causar transtornos no trânsito. Enquanto a reportagem esteve no local, observou que duas vezes outras colisões quase chegaram a acontecer.

