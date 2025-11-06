Jovem fica ferido após acidente entre moto e carro no São Pedro, em Guabiruba

Um jovem de 20 anos ficou ferido e foi levado ao hospital após uma colisão com um carro na rua Holstein, no São Pedro, em Guabiruba, na noite desta quarta-feira, 5. O acidente foi registrado por volta de 22h10.

O acidente envolveu um Volkswagen Parati e uma Honda CG Titan. O condutor da motocicleta foi encontrado pelos bombeiros com cortes no braço direito, no peito e no queixo, e com suspeita de fratura no joelho.

Após ser atendido no local, com curativos e colar cervical, ele teve o joelho imobilizado e foi levado ao Hospital Azambuja.

A motorista do carro, de 34 anos, não se feriu e ficou no local aguardando a chegada da Polícia Militar. A dinâmica do acidente não foi informada.