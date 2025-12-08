Jovem fica ferido após colidir motocicleta contra parede no São Pedro, em Brusque
Vítima foi levada ao Hospital Azambuja
Um motociclista de 19 anos ficou ferido após colidir contra uma parede na rua São Pedro, no bairro São Pedro, em Brusque. O acidente ocorreu no domingo, 7, por volta das 19h10, e foi atendido pelas equipes de Brusque.
O jovem conduzia uma Honda CG 125 Fan, de 2008, quando perdeu o controle e atingiu o objeto fixo. Quando as equipes chegaram ao local, ele estava consciente e orientado, mas relatava dor na região cervical e no ombro direito.
Segundo o atendimento, o motociclista apresentava abrasão e um ferimento corto-contuso no ombro direito, além de sinais vitais estáveis.
O capacete foi retirado pelas equipes seguindo o protocolo de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, foi iniciado o atendimento ao trauma, com imobilização em maca rígida e uso de colar cervical.
Após os procedimentos, o jovem foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.
