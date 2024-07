Jovem fica ferido após colisão entre carro e motocicleta no Santa Terezinha

Um motociclista, de 18 anos, ficou ferido após uma colisão com um carro no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na noite da terça-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 22h10, na rua Santos Dumont.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão lateral envolveu um Volkswagen Fox e uma Yamaha Fazer.

O carro era conduzido por um homem de 45 anos que não se feriu. Já o motociclista estava consciente, mas fazia perguntas repetitivas.

O capacete dele havia sido retirado por pessoas que estavam no local. Ele relatava dor no queixo, onde havia um ferimento, e apresentava escoriações nas mãos.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar foi acionada e esteve presente no local.

