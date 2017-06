Jovem fica ferido em batida entre carro e caminhão no bairro São Pedro

Um Gol e um caminhão da empresa Recicle bateram na rua São Leopoldo, bairro São Pedro, em frente à tinturaria Florisa, por volta das 7h15 deste sábado, 24.

Ao chegar no local, foi constatado que o condutor Kelvin Fabrício Ferreira, 24 anos, havia ficado preso às ferragens com a batida lateral.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima ao Hospital Azambuja. Ela estava consciente e orientada, com contusão no tórax e corte no queixo.

O motorista do caminhão, Julio Cesar Terron, 50 anos, não se feriu.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também estava no local e controlou o trânsito.