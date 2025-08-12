Jovem fica gravemente ferido após acidente entre carro e motocicleta na Antônio Heil, em Itajaí

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente com um carro na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 12. O caso ocorreu no bairro Itaipava, por volta das 8h.

Os veículos envolvidos eram um Fiat Palio Fire Flex, com placas de Itajaí, e uma JTz Master Ride, com placas de Santos (SP). O motorista do carro, um homem de 44 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um mês e foi autuado.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o carro seguia no sentido Itajaí–Brusque quando parou devido ao congestionamento. Nesse momento, a motocicleta, que vinha logo atrás, colidiu na traseira do veículo.

O motociclista foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital Marieta, em Itajaí. Não foram divulgadas mais informações sobre a ocorrência.

