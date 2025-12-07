Jovem fica gravemente ferido após cair de motocicleta no São Luiz, em Brusque

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após cair de moto na rua Guilherme Wegner, no bairro São Luiz, em Brusque, na madrugada deste domingo, 7.

As equipes foram acionadas às 4h50 e encontraram o motociclista no meio da via, inconsciente e sem capacete.

De acordo com as equipes, moradores relataram ter retirado o capacete e colocado o jovem de lado para evitar asfixia. No atendimento inicial, ele apresentava respiração agônica e escala de Glasgow 4.

As equipes ofereceram oxigênio, imobilizaram a vítima em maca rígida, utilizaram cânula e realizaram aspiração para desobstrução das vias aéreas.

Após os primeiros procedimentos, o atendimento foi repassado à equipe avançada, que conduziu o jovem ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. A Polícia Militar ficou responsável pelo local após o socorro.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

