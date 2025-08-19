Jovem gestante é atingida por motocicleta no Centro de Guabiruba

Uma gestante de 19 anos foi atingida por uma motocicleta no Centro de Guabiruba, na manhã desta terça-feira, 19. Ela está no terceiro mês de gestação. O caso ocorreu por volta das 7h40, na rua José Dirschnabel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. Segundo a corporação, a gestante foi atingida no braço pelo veículo, que não estava no local quando a equipe chegou. Ela não sofreu ferimentos graves, mas foi conduzida ao hospital por estar grávida.

