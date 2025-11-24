Jovem mata o próprio pai ao tentar defender a mãe de ataque em Balneário Camboriú

Um homem de 46 anos morreu na madrugada deste domingo, 23, após ser ferido pelo próprio filho durante um episódio de violência doméstica na rua Uganda, bairro das Nações, em Balneário Camboriú. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo o relatório, o homem, reincidente em crimes previstos na Lei Maria da Penha, teria ingerido bebida alcoólica e usado entorpecentes antes de iniciar ameaças contra a ex-companheira. Armado com uma faca, ele partiu para cima da mulher.

O filho do ex-casal, de 23 anos, interveio para defender a mãe e atingiu o pai com um canivete. Em seguida, acionou a Polícia Militar. O homem recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos ao chegar ao hospital.

A vítima do homicídio possuía diversos registros anteriores por violência doméstica, incluindo ameaça, injúria, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Ela não teve o nome divulgado.

Já o filho, autor do golpe que resultou na morte do pai, não possui antecedentes criminais e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

