Jovem morre após colidir carro contra muro em Porto Belo

Um acidente ocorrido por volta das 5h desta segunda-feira, 22, em Porto Belo, resultou em uma vítima fatal e dois feridos. O condutor, um homem de 23 anos que dirigia um VW/Gol, colidiu contra um muro na avenida Governador Celso Ramos e não resistiu aos ferimentos.

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros encontrou o jovem de 23 anos no banco do motorista, sem cinto de segurança e sem sinais vitais. Dois passageiros, ambos com 25 anos, também estavam presentes. Um deles queixava-se de dores generalizadas pelo corpo, enquanto o outro apresentava um ferimento na cabeça.

As vítimas foram encaminhadas para o pronto atendimento de Bombinhas. O condutor do veículo ficou sob os cuidados da Polícia Militar.

