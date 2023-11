Jovem morre após perder controle de caminhão e tombar na BR-101

Um jovem de 24 anos morreu após perder o controle e tombar o caminhão que ele conduzia na BR-101, em Sangão, no Sul catarinense, na quarta-feira, 8. O acidente aconteceu no bairro Morro Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava preso às ferragens, com o painel do veículo prendendo a cintura dele e, os pedais, os pés.

Foi utilizado um guindaste para retirá-lo de dentro do caminhão. O óbito foi confirmado no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para a ocorrência. Os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna atuaram na ocorrência. Não foram divulgadas mais informações.

