Jovem morre após sofrer parada cardíaca ao se engasgar com pipoca em Massaranduba

Morreu na tarde desta sexta-feira, 12, Matheus Eduardo da Costa, o jovem de 12 anos que sofreu uma parada cardíaca após se engasgar enquanto comia pipoca em casa, na cidade de Massaranduba, no Norte catarinense, na última terça-feira, 9.

O estado de saúde do jovem era considerado grave e ele precisou ser encaminhado do Pronto Atendimento de Massaranduba para Hospital de Jaraguá do Sul, cidade vizinha.

A Secretaria de Educação de Massaranduba publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Matheus Eduardo da Costa, que era aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo.

“Neste momento de imensa dor, nos unimos em solidariedade à mãe, Maria Eduarda da Costa, ao pai, Iládio da Costa, e a todos os familiares, amigos, colegas e professores, desejando que encontrem forças e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e as orações tragam paz ao coração de todos”, diz nota.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do jovem.