Jovem morre em acidente dias após comemorar aniversário em Joinville

Um jovem de 24 anos morreu em um acidente de moto em Joinville poucos dias após celebrar seu aniversário. A colisão envolveu um carro e uma moto e ocorreu na tarde de sexta-feira, 22, no bairro Bucarein.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, mas não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, a irmã de David conta que ele faleceu “três dias após celebrar a vida”.

“Foram apenas 24 anos neste mundo, mas a intensidade do seu brilho foi tão grande que ficará para sempre marcado em nossos corações. Há dores que não cabem em palavras, e a saudade é uma delas. Mas, em meio às lágrimas, escolho lembrar do sorriso, da leveza e da força que você carregava. Meu irmão, você não se foi — apenas mudou de lugar. Agora vive nas memórias, no amor que nos une e na eternidade do coração de quem te ama”, escreveu.

