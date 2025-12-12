Jovem morre em acidente na véspera da própria formatura no Oeste de SC

A jovem Sarah Louise Held, de 18 anos, morreu após um acidente na SC-150, em Joaçaba, na madrugada de sexta-feira, 12.

Moradora de Capinzal, ela estava em uma Parati com placas de Sananduva (RS), veículo que foi encontrado capotado e destruído por equipes de resgate por volta das 4h30.

Sarah havia concluído o terceiro ano no Colégio Unoesc, em Capinzal, e participaria da formatura neste sábado, 13. A instituição divulgou nota de pesar e afirmou que a morte da estudante impactou colegas, professores e toda a comunidade escolar.

A jovem também tinha trajetória reconhecida no karatê de Capinzal. Em 2024, conquistou o título de campeã mundial em competição realizada em Fortaleza.

Neste ano, foi vice-campeã dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, em Rio do Sul, além de acumular outras conquistas ao longo da carreira esportiva.

No atendimento inicial, bombeiros e equipes de saúde encontraram um homem no acostamento. Ele estava desorientado, com dores na coluna cervical e ferimentos no rosto. Após os primeiros cuidados, foi encaminhado ao atendimento médico em Joaçaba.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local. Moradores relataram aos socorristas que um terceiro ocupante estaria no veículo e que ele teria sido retirado por outro carro antes da chegada das guarnições. A informação ainda será verificada pelas autoridades.

Após o atendimento às vítimas, os bombeiros realizaram a limpeza da pista. As causas do acidente serão investigadas.

