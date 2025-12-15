Jovem morre no hospital após acidente em rodovia de Tijucas

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente na rodovia SC-410, em Tijucas, na manhã deste domingo, 14.

O acidente aconteceu na altura do km 5,500, no bairro Joaia, por volta de 6h. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) não conseguiu definir a dinâmica do acidente porque o veículo, um Fiat Uno, com placas de Canelinha, foi retirado antes da chegada da guarnição.

Segundo o Hospital de Tijucas, o jovem sofreu parada cardiorrespiratória e politraumatismo. Ele foi levado à unidade pelos bombeiros, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A Polícia Científica fez o transporte do corpo para Balneário Camboriú.

