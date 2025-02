Jovem motociclista fica ferida após colisão com carro no Santa Terezinha

Uma motociclista, de 22 anos, ficou ferida após um acidente com um carro na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha, na noite desta terça-feira, 4.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 22h30. Segundo apurado pela reportagem do jornal O Município no local, a motociclista ia em direção ao Centro, enquanto o carro vinha no sentido contrário. Ao tentar virar à esquerda para acessar uma barraca de cachorro-quente, o veículo teria se chocado com a moto.

A Polícia Militar também foi acionada. O trânsito ficou lento no local por causa do acidente. O motorista, de 33 anos, nada sofreu e permaneceu no local prestando apoio.

A vítima apresentava suspeita de fratura no dedo do pé direito e também sofreu um corte e escoriações no joelho. Ela foi levada ao Hospital Azambuja.

