Jovem motociclista fica ferido após colisão com carro em Gaspar
Acidente ocorreu no bairro Figueira na noite de sábado, 20
Acidente ocorreu no bairro Figueira na noite de sábado, 20
Um motociclista, de 22 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo sua Yamaha Crosser e um Hyundai Tucson, na noite de sábado, 20, em Gaspar.
De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 19h20, a colisão aconteceu na rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Figueira, em frente a uma lombada eletrônica.
O jovem foi encontrado caído na via, consciente e orientado, mas com um corte profundo na perna esquerda, escoriações no braço direito e dores na perna e na região cervical.
Ele recebeu atendimento dos bombeiros no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Gaspar.
O motorista do carro, Hyundai Tucson, um homem, de 46 anos, não se feriu.