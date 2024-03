Jovem motociclista morre em acidente em Camboriú; envolvido não presta socorro e veículo é encontrado em chamas

Um jovem de 22 anos morreu após um acidente de trânsito em Camboriú, no Vale do Itajaí, na madrugada desta segunda-feira, 18.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de outro veículo que estaria envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro. Um carro em chamas foi encontrado próximo ao corpo da vítima.

Um adolescente de 17 anos que também estava na moto ficou ferido e foi atendido. A situação aconteceu na rua Manoel Inácio Linhares, em Camboriú.

Ainda segundo a PM, nenhuma das pessoas que estavam no local presenciou o acidente, e apenas informaram que o condutor do veículo que estaria envolvido “fugiu para o mato”, conforme consta no relatório.

Policiais vão ao hospital

Os policiais foram até o Hospital Ruth Cardoso, para onde o adolescente de 17 anos foi levado, e tentaram conversar com ele. No entanto, ele estava sonolento e não conseguia falar direito.

A PM diz que não foi localizada câmera de segurança que possa ter registrado o momento do acidente.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: