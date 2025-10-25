Jovem Pelznickel que morreu após infarto ganhará estátua no parque municipal de Guabiruba

A Sociedade do Pelznickel de Guabiruba fará uma homenagem ao antigo integrante Ryan Hodecker, que morreu em abril deste ano. Será implantada uma estátua do jovem de 23 anos na inauguração do Labirinto Cultural, no parque municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba, no dia 1º de novembro.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Guabiruba, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e conta com o apoio e o envolvimento da Sociedade do Pelznickel.

Conforme o presidente da Sociedade, Vandrigo Kohler, receber essa homenagem no mesmo local onde está sendo construída a nova sede é algo muito significativo para o grupo. “Ryan representava com orgulho o personagem Pelznickel e vivia intensamente a tradição. Ver sua história eternizada nesta obra é uma forma de manter viva sua presença entre nós. Para isso, também estamos fazendo o MiniPelz do Ryan, que poderá ser adquirido pela comunidade em breve”, destaca.

A escultura tem cerca de três metros de altura e foi confeccionada pelo artista Karl Guenther Theichmann, a partir de imagens reais de Ryan caracterizado como Papai Noel do Mato. A obra foi feita em isopor, concreto AC3 e tela de aço, com prazo de execução de quase 60 dias. A estátua será acompanhada de uma placa explicativa sobre a tradição e outra em homenagem ao jovem.

“Ryan sempre foi um dos nossos mais engajados participantes. Atuava nos bastidores, nos mutirões e principalmente nas apresentações. Essa homenagem é, para nós, uma demonstração de respeito à sua dedicação e também um marco importante para a história da Sociedade”, comenta o vice-presidente, Jocimar Fischer.

O escultor Karl Guenther Theichmann menciona que ficou honrado em contribuir com a obra. “A escultura é mais do que uma representação artística: ela carrega o sentimento de uma cidade, de uma entidade e de todos que valorizam o legado do Pelznickel. É uma forma de preservar e transmitir essa história para as futuras gerações”, afirmou.

Labirinto

O Labirinto Cultural é formado por 11 paradas com placas informativas com símbolos e elementos representativos da identidade cultural do município, em meio a um caminho de árvores com mais de 1,6 mil metros. A inauguração do espaço será aberta à comunidade e reforça a conexão entre tradição, identidade e pertencimento.

A cerimônia será realizada às 10h30, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, e reunirá autoridades, familiares, amigos e representantes da sociedade civil.

