Jovem procurado por tentativa de homicídio é preso no Dom Joaquim, em Brusque
Ele tem 22 anos
Ele tem 22 anos
Um jovem de 22 anos, procurado por tentativa de homicídio, foi preso no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde deste sábado, 11. A Polícia Militar recebeu informações de que ele estaria pilotando uma motocicleta na região.
O mandado de prisão havia sido expedido pela Vara Criminal da Comarca de Brusque. Durante as rondas, a equipe localizou o homem, confirmou as informações e o conduziu ao Presídio Regional de Brusque para as medidas legais cabíveis.