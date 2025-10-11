Jovem procurado por tentativa de homicídio é preso no Dom Joaquim, em Brusque

Um jovem de 22 anos, procurado por tentativa de homicídio, foi preso no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde deste sábado, 11. A Polícia Militar recebeu informações de que ele estaria pilotando uma motocicleta na região.

O mandado de prisão havia sido expedido pela Vara Criminal da Comarca de Brusque. Durante as rondas, a equipe localizou o homem, confirmou as informações e o conduziu ao Presídio Regional de Brusque para as medidas legais cabíveis.