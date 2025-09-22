Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada

A jovem Eloysse Gabriele Martins Barroso, de 18 anos, foi encontrada neste domingo, 21, em Brusque. A família buscava ajuda para encontrar a jovem que estava desaparecida desde a tarde de sábado, 20, quando saiu de sua casa, no bairro Primeiro de Maio.

A jovem possui deficiência mental. Ela foi encontrada no bairro Guarani, em uma fábrica próximo a um supermercado.

Uma pessoa, que havia visto as notícias sobre o desaparecimento, relatou que passava pelo local e avistou a jovem. A Polícia Militar foi acionada e a jovem foi levada até a família.

