Jovem que roubou farmácias em Brusque e Nova Trento é preso e explica à polícia motivo de cometer assaltos

O jovem de 25 anos suspeito de assaltar farmácias e outros estabelecimentos em Brusque e Nova Trento no começo de fevereiro foi preso nesta terça-feira, 11. Em depoimento, ele disse à Polícia Civil que cometia os roubos para quitar dívidas com traficantes.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Investigação Criminal de Brusque. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara das Garantias de Itajaí. Ele é suspeito de praticar quatro roubos, sempre com o mesmo “modus operandi”.

Conforme a polícia, o jovem tinha como características usar uma motocicleta escura, capacete ou capuz para cobrir o rosto e uma faca.

Foram roubados um posto de combustíveis no bairro Cedro Alto e uma lanchonete no bairro Paquetá, além das farmácias no Águas Claras e em Nova Trento.

Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.

