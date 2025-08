Jovem que sofreu acidente de moto em Brusque amputa perna e pede ajuda para custear reabilitação

Ana Carolina Haveroth Vieira, de 19 anos, moradora do bairro Bateas, precisou amputar uma das pernas após um grave acidente, ocorrido no mês de abril, em Brusque. A jovem agora pede ajuda para custear seu tratamento e a compra de uma prótese transfemural.

O acidente de Ana ocorreu no dia 26 de abril, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. Ela e o namorado, Luis Eduardo, estavam em uma moto seguindo no sentido Gaspar-Brusque, quando a motorista de um carro Honda Civic saiu do acostamento e cruzou a rodovia, provocando o acidente.

Por conta da colisão, Ana teve ferimentos graves, entre eles uma fratura exposta na perna esquerda. Já Luis sofreu apenas lesões leves. Eles foram levados para o hospital após o atendimento inicial.

Detalhando os traumas, a jovem menciona ainda que teve lesões graves no joelho e o calcanhar “esfarelado”. Na perna direita, ela quebrou o fêmur. Foram 17 dias na UTI.

Ela explica ainda que durante o processo acabou contraindo duas bactérias. A partir disso, ela recebeu a recomendação dos médicos de que, para não correr risco de vida e ter uma recuperação mais eficaz no futuro, o ideal seria amputação da perna esquerda. Quatro dias após o procedimento, ela retornou para casa e pôde voltar a ficar com a família e o filho, de 11 meses.

“no final, era a vida ou a perna”, Ana carolina, vítima do acidente.

“Me disseram que, se eu tratasse, ficaria com a perna dura, não dobraria mais e andaria mancando. E também, como perdi o ligamento, minha perna ficaria mole e eu não poderia mais ficar em pé, somente em cadeira de rodas. Como a bactéria foi muito agressiva, no final era a vida ou a perna.

Atualmente, Ana depende da família para realizar suas tarefas. Ao todo, ela passou por oito cirurgias, contando o período após a amputação.

“Infelizmente, o carro que causou o acidente não tinha seguro e por isso venho pedir a ajuda para comprar minha prótese e voltar a me locomover como antes”.

A motorista envolvida no acidente não compareceu aos encontros marcados com a família de Ana para fazer um acordo sobre os danos, assim, eles decidiram levar o caso à Justiça.

Como ajudar

Hoje, além das sessões de fisioterapia em casa, a jovem vai para Blumenau duas vezes por semana para fazer um tratamento com uma clínica. O custo do tratamento é de R$ 60 mil.

Fora os gastos com a reabilitação, Ana e a família também gastam dinheiro com medicamentos e a gasolina para ir até Blumenau.

Os interessados em doar podem acessar o link da vaquinha on-line e deixar sua colaboração através do site ou por meio da chave Pix 5630885@vakinha.com.br.

Momento do acidente

Ana relembra que estava indo, de moto, ao banco junto com o namorado. Quando estavam próximos da empresa Brenntag, um Honda Civic que estava no acostamento da pista cruzou a via. Sem conseguir frear o suficiente, assim ocorreu a colisão.

Com a batida, Ana chegou a ser arremessada cerca de 10 metros. Luis Eduardo rolou pelo asfalto.

“Tirei o capacete e vi minha perna aberta, com o fêmur para fora na perna esquerda e com o calcanhar aberto, com muito sangue saindo. Minha perna direita não aparentava ter machucado, mas ela estava quebrada no fêmur também”.

Ana foi levada para o Hospital Azambuja para fazer uma cirurgia e então ficou na UTI. Abaixo, um vídeo dela reencontrando o filho após vários dias longe.

