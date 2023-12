Jovem que vendia doces no Centro de Brusque visita estúdio de programa com Edu Guedes

O jovem Caleb Dias Silviera, de 11 anos, que viralizou após ser visto vendendo doces no Centro de Brusque, foi convidado pelo apresentador Edu Guedes para conhecer o estúdio do programa The Chef, da Band, em São Paulo. A família viajou para a cidade nesta quarta-feira, 13.

A mãe de Caleb, Fernanda Dias Silveira, conta que depois da divulgação do trabalho realizado pelo filho, o sonho de Caleb chegou até um amigo em comum de Edu Guedes, que entrou em contato com a família para que ele pudesse visitar os estúdios do programa.

“Hoje está sendo um dia maravilhoso para o Caleb, ele está tendo um intensivo com várias receitas para replicar depois, sem contar que ganhou muitas coisas para melhorar suas produções”, ressalta a mãe.

Veja um pouco dos lugares que Caleb conheceu:

