Jovem sem CNH é preso após pilotar moto com placa dobrada em Brusque

Um jovem de 22 anos foi preso após pilotar uma moto com a placa dobrada em Brusque na tarde desta terça-feira, 3. Ele foi detido pela Polícia Militar na rua Alberto Muller, no bairro Limeira Baixa, por volta das 17h30.

A equipe realizava rondas no bairro quando avistou o homem pilotando a motocicleta com a placa dobrada, o que dificultava a visualização.

Após a abordagem, durante a consulta da placa presente na motocicleta, foi constatado que o número pertencia a uma Honda NX-4 Falcon, modelo divergente do abordado. Através do número do chassi, foi possível identificar a placa original. Nenhuma das placas apresentava registro de roubo ou furto.

O condutor relatou aos policiais que havia trocado seu veículo, anunciado no Facebook, pela motocicleta. Disse ainda que não verificou a procedência do veículo e que havia adquirido a moto há menos de uma semana, utilizando-a para o trabalho.

Os policiais também constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, deram voz de prisão ao homem e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil.

A motocicleta foi removida ao pátio conveniado, onde serão realizados os procedimentos administrativos de trânsito.

Leia também:

1. Nevoeiro anuncia quarta-feira de sol em Brusque antes da virada no tempo

2. Homem que vendia drogas nas redes sociais é preso em Brusque

3. Grande Imigração Italiana teve impactos permanentes em Brusque e região

4. Vereadores criam projeto para proibir comércio e apresentações em semáforos de Brusque

5. “Vamos cumprir as promessas de campanha dentro de uma rigidez orçamentária”, diz novo secretário de Saúde de Brusque

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: