Jovem sem habilitação perde controle de veículo e invade casas no Dom Joaquim, em Brusque

Um carro saiu da pista, invadiu e derrubou os muros de duas residências no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 17. O caso ocorreu na rua Leônidas Padilha de Oliveira. O veículo era conduzido por um jovem, não habilitado, de 18 anos.

De acordo com a Guarda de Trânsito, quando uma equipe chegou no local, foi constatado que o carro, VW Gol, havia colidido com o muro de duas residências.

Ainda segundo o relatório, o condutor, não sofreu lesões. Ele informou em seu depoimento que transitava pela rua quando, devido à alta velocidade, perdeu a direção do carro.

Confira imagens do acidente

