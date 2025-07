Jovem sofre necrose perto do mamilo após picada de aranha venenosa em Blumenau

Uma mulher, de 22 anos, foi picada por uma aranha, possivelmente da espécie conhecida como “marrom”, na segunda-feira, 30. No entanto, a vítima acionou o Corpo de Bombeiros apenas na tarde desta terça-feira, 1º, após apresentar sintomas mais graves.

Conforme os bombeiros, a vítima procurou ajuda após começar a sentir dificuldades respiratórias e dores no tórax. A picada ocorreu próximo ao mamilo. Após a avaliação da equipe de socorro, os bombeiros constataram sinais de necrose no local. A jovem foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Aranha

A espécie do animal não pôde ser confirmada, pois, no momento da chegada da equipe, a aranha já não estava mais no local. Contudo, conforme relato e sintomas, a picada pode ter sido de aranha-marrom.

