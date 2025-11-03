Jovem sofre queda de moto após tentar fugir da PMRv, em Brusque

Um jovem de 18 anos sofreu uma queda de motocicleta após tentar fugir da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no fim da tarde deste domingo, 2, na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na altura do bairro Limoeiro.

Agentes da PMRv realizavam abordagens na altura do km 20,800 quando observou que um motociclista que conduzia uma CG Fan, com placas de Brusque, ao se aproximar do ponto de fiscalização, olhou em direção à equipe e acelerou bruscamente, não atendendo a ordem de parada. Diante desta atitude suspeita, foi iniciada a perseguição.

O condutor fugiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas, alternando de faixa em zigue-zague e transitando pelo acostamento. Uma jovem estava na garupa.

O acompanhamento prosseguiu até o km 23,850 da rodovia, momento em que, ao perceber a viatura em aproximação, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu próximo a um barranco.

Em decorrência da queda, o condutor sofreu escoriações leves nas duas pernas e na mão direita e a jovem de 18 anos, passageira, apresentou escoriações leves na perna direita e no braço direito. Ambos recusaram o atendimento pelos bombeiros.

O jovem, que não era habilitado, foi autuado nas infrações de trânsito pertinentes ao caso.

A motocicleta foi removida ao pátio do guincho conveniado por não haver ninguém habilitado para conduzir a motocicleta.