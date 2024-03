Jovem sofre queda enquanto retirava lona de caminhão no Azambuja, em Brusque

Um jovem de 24 anos sofreu uma queda de aproximadamente 2 metros no bairro Azambuja, em Brusque, na noite da terça-feira, 12. O incidente aconteceu na rua Guilherme Ristow por volta das 19h20.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o jovem retirava a lona de um caminhão quando se desequilibrou e caiu.

Quando a equipe chegou no local ele estava deitado na via e queixava-se de dores fortes na lombar. Os bombeiros o imobilizaram com um colar cervical e maca rígida.

Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. Não foram divulgadas mais informações.

