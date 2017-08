Jovem tem celular furtado durante festa, no Jardim Maluche

Uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência para informar que teve o celular furtado no domingo, 20, em uma casa de shows, na avenida Hugo Schlosser, no Jardim Maluche.

Ela contou para a Polícia Civil que foi dançar e entregou o aparelho Samsung J5, dourado, para um amigo cuidar.

Entretanto, como o rapaz precisava ir embora, deixou com uma amiga da jovem. No dia seguinte, ela foi até a casa da amiga buscar o celular, mas foi informada que não estava com a amiga.

A vítima foi então até a casa de shows buscar a jaqueta que havia deixado no local e ao pegar a peça percebeu que o zíper estava aberto e o aparelho não estava no bolso.