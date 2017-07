Jovem tenta furtar alimentos em supermercado, mas é flagrado

Um jovem de 22 anos foi detido pelo gerente de um supermercado, na manhã desta terça-feira, 11, na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita, ao tentar furtar um pedaço de carne e sete chocolates.

O gerente contou na Delegacia de Polícia Civil que estava no corredor quando viu o rapaz pegar os produtos e esconder dentro da bermuda.

Assim que ele passou pelo caixa sem pagar, o gerente foi atrás e conseguiu abordá-lo. Em seguida, chamou a Polícia Militar que foi até o local e conduziu o jovem até à delegacia.

Com ele foi encontrado um pedaço de carne filé mignon no valor de R$ 86,84 e sete chocolates, no valor de R$ 1,47 cada.

Na delegacia, o jovem confessou que tentava furtar os produtos pois estava com fome e não tinha o que comer. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado, mas responderá a um inquérito policial.