Jovem tenta mentir a idade para PM, mas é preso por tráfico de drogas em Brusque

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite deste sábado, 15, no bairro Azambuja, em Brusque. A abordagem foi realizada pouco depois de 23h40.

Policiais militares realizavam rondas na rua Azambuja e desconfiaram da atitude de um jovem, que, ao avistar a viatura se desfez de um pacote que carregava.

Ao verificar o local, os policiais encontraram uma sacola plástica branca contendo dez porções de cocaína, totalizando 4,68 gramas, e 19 unidades de crack (7,76 g).

Ele negou que a droga encontrada era sua e ainda, de início disse ter 17 anos. A PM, porém, confirmou que ele era maior de idade e o conduziu à delegacia para os procedimentos cabíveis.