Jovem tenta mentir a idade para PM, mas é preso por tráfico de drogas em Brusque
Caso aconteceu no bairro Azambuja
Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite deste sábado, 15, no bairro Azambuja, em Brusque. A abordagem foi realizada pouco depois de 23h40.
Policiais militares realizavam rondas na rua Azambuja e desconfiaram da atitude de um jovem, que, ao avistar a viatura se desfez de um pacote que carregava.
Ao verificar o local, os policiais encontraram uma sacola plástica branca contendo dez porções de cocaína, totalizando 4,68 gramas, e 19 unidades de crack (7,76 g).
Ele negou que a droga encontrada era sua e ainda, de início disse ter 17 anos. A PM, porém, confirmou que ele era maior de idade e o conduziu à delegacia para os procedimentos cabíveis.