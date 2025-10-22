Jovem trabalhador morre prensado por caminhão em Tijucas

Um jovem de 22 anos morreu prensado por um caminhão da empresa em que trabalhava, na manhã desta quarta-feira, 22, em Tijucas. O acidente ocorreu por volta das 8h, no bairro Santa Luzia.

No local, a equipe da Polícia Militar constatou que o jovem havia sido atingido e prensado contra uma parede pelo caminhão. Segundo testemunhas, o veículo realizava uma manobra de ré quando acabou atingindo o trabalhador, que estava atrás do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu rapidamente, mas a vítima não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local. O helicóptero Águia e a ambulância de suporte avançado (ASU) também prestaram apoio à ocorrência.

A área foi isolada e preservada para o trabalho da Polícia Científica e da Perícia Técnica, que realizaram os levantamentos necessários. A Polícia Civil também foi acionada e ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

