Jovem tratorista de 19 anos é vítima de acidente com trator em Brusque

A tratorista Ana Clara Araújo foi a vítima do acidente com trator no bairro Zantão, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 15. A informação foi divulgada por um servidor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com ele, Ana foi socorrida e encaminhada ao Hospital Azambuja. “Ela passa bem e recebe atenção de um médico especialista”, afirma.

O trator despencou de um morro e ficou preso entre o barranco e um muro. O acidente ocorreu na rua dos Eucaliptos, por volta das 15h. Os bombeiros tiveram dificuldades para resgatar Ana, já que o local era de difícil acesso.

Uma testemunha relatou à reportagem de O Município que o trator da Prefeitura de Brusque estava no alto do morro realizando serviços quando, de repente, virou e caiu. No local, era feita uma terraplanagem.

Colaborou: Vitor Souza

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: